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دول "أوبك+" تقرر البدء بزيادة إنتاج النفط اعتبارا من أبريل

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أرشيفية
الثلاثاء، 04-03-2025 07:27 ص

الوكيل الإخباري- أكدت دول تحالف "أوبك+" أمس الاثنين، خططها لبدء زيادة إنتاج النفط اعتبارا من 1 أبريل 2025، وفقا لبيان صادر عن التحالف.

وجاء في البيان: "مع أخذ الأساسيات السوقية الصحية والآفاق الإيجابية في الاعتبار، أكدت الدول (دول أوبك+) قرارها الذي تم الاتفاق عليه في 5 ديسمبر 2024، بشأن العودة التدريجية والمرنة للتخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، بدءا من 1 أبريل 2025".

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بالإضافة إلى ذلك، ستزيد الإمارات العربية المتحدة، كما هو مخطط له، إنتاجها وفقا لحصتها في "أوبك+" بمقدار 300 ألف برميل يوميا من أبريل 2025 حتى سبتمبر 2026.


وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادر، أن "أوبك+" تدرس إمكانية تأجيل زيادة إنتاج النفط المقررة في أبريل المقبل.


وقدمت أوبك أيضا جدولا من أبريل 2025 إلى سبتمبر 2026 بمستويات إنتاج النفط للدول الثماني التي خفضت إنتاجها طواعية.

 

RT

 
gnews

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