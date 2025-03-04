دول "أوبك+" تقرر البدء بزيادة إنتاج النفط اعتبارا من أبريل

وجاء في البيان: "مع أخذ الأساسيات السوقية الصحية والآفاق الإيجابية في الاعتبار، أكدت الدول (دول أوبك+) قرارها الذي تم الاتفاق عليه في 5 ديسمبر 2024، بشأن العودة التدريجية والمرنة للتخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، بدءا من 1 أبريل 2025".
بالإضافة إلى ذلك، ستزيد الإمارات العربية المتحدة، كما هو مخطط له، إنتاجها وفقا لحصتها في "أوبك+" بمقدار 300 ألف برميل يوميا من أبريل 2025 حتى سبتمبر 2026.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادر، أن "أوبك+" تدرس إمكانية تأجيل زيادة إنتاج النفط المقررة في أبريل المقبل.
وقدمت أوبك أيضا جدولا من أبريل 2025 إلى سبتمبر 2026 بمستويات إنتاج النفط للدول الثماني التي خفضت إنتاجها طواعية.
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