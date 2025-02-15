السبت 2025-02-15 04:54 م
 

رئيسة المركزي الروسي: التضخم يتباطأ لكنه لم يعكس مساره بعد

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أرشيفية
السبت، 15-02-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري- صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيؤلينا بأن التضخم لم يعكس اتجاهه في البلاد حتى الآن، على الرغم من أن وتيرة ارتفاع الأسعار بدأت تتباطأ في يناير وفبراير من 2025.

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وقالت خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "تشير البيانات الأولية حول التضخم في يناير وفبراير إلى تباطؤ طفيف في معدلات ارتفاع الأسعار مقارنة بنهاية العام الماضي، ولكن لا يزال من المبكر الحديث عن انعكاس في الاتجاه العام".


وأكدت رئيسة البنك المركزي الروسي أن البنك سيستمر في مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط والطويل.


وجاء التصريحات بعد أن قرر المركزي الروسي أمس الجمعة الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواها الحالي 21% دون تغيير.


وجاء قرار المركزي الروسي متطابقا مع توقعات الخبراء والمحللين الذين أفادوا بأن المركزي الروسي سيبقي على سعر الفائدة عند مستوى 21% سنويا.


كذلك عدل المنظم الروسي توقعاته للتضخم للعام 2025، حيث يتوقع أن يكون التضخم في نهاية العام عند 7% - 8% بعد أن كان يتوقع سابقا أن يكون المؤشر عند 4.5% - 5%.

 

RT

 
gnews

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