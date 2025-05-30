رئيس الفيدرالي يصمد أمام ترامب ويرد: قراراتنا "غير مسيّسة"

وجاء في تصريح للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن ترامب قال: "إنه يعتقد أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي يرتكب خطأ بعدم خفض أسعار الفائدة، ما قد يضعنا في موقف اقتصادي غير مؤاتٍ أمام الصين وغيرها من الدول".
جاء ذلك بعدما أعلن باول أنه دافع في لقاء مع ترامب أن القرارات اتُّخذت بعيدًا من كل الاعتبارات السياسية.
منذ أشهر، يوجّه ترامب انتقادات للاحتياطي الفيدرالي، وخصوصًا باول، بسبب إبقائه أسعار الفائدة عند مستوى يعتبره سيّد البيت الأبيض مرتفعًا جدًا.
وجاء في بيان لباول أن ترامب استدعاه إلى البيت الأبيض الخميس.
وأوضح باول أنه قدّم للرئيس شرحًا مفصّلًا لـ"توقعاته في ما يتصل بالسياسة النقدية، فقط بهدف التأكيد أن مسارها يعتمد حصريًا على البيانات الاقتصادية القادمة وتداعياتها" على المستقبل.
وأشار باول إلى أنه تم التشديد على أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي ومعاونيه "سيحدّدون السياسة النقدية، وفق ما يلحظه القانون" بهدف القضاء على البطالة وإرساء استقرار الأسعار "وهم سيفعلون ذلك بالاستناد حصريًا إلى تحليل متأنٍ وموضوعي وغير مسيّس".
جاء ذلك، بعدما كشف مسؤول رفيع في الاحتياطي الفيدرالي الخميس أن الهيئة قد تخفّض أسعار الفائدة إذا ما تم تخفيض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس.
سكاي نيوز
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