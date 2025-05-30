الجمعة 2025-05-30 12:20 م
 

رئيس الفيدرالي يصمد أمام ترامب ويرد: قراراتنا "غير مسيّسة"

أرشيفية .. الرئيس الأميركي ترامب ورئيس الفيدرالي جيروم باول
أرشيفية .. الرئيس الأميركي ترامب ورئيس الفيدرالي جيروم باول
 
الجمعة، 30-05-2025 09:19 ص
الوكيل الإخباري-   شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس ضغوطه على رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول لخفض أسعار الفائدة، وفق بيان أصدره البيت الأبيض عقب لقاء هو الأول بين الرجلين منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى سدة الرئاسة.اضافة اعلان


وجاء في تصريح للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن ترامب قال: "إنه يعتقد أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي يرتكب خطأ بعدم خفض أسعار الفائدة، ما قد يضعنا في موقف اقتصادي غير مؤاتٍ أمام الصين وغيرها من الدول".

جاء ذلك بعدما أعلن باول أنه دافع في لقاء مع ترامب أن القرارات اتُّخذت بعيدًا من كل الاعتبارات السياسية.

منذ أشهر، يوجّه ترامب انتقادات للاحتياطي الفيدرالي، وخصوصًا باول، بسبب إبقائه أسعار الفائدة عند مستوى يعتبره سيّد البيت الأبيض مرتفعًا جدًا.

وجاء في بيان لباول أن ترامب استدعاه إلى البيت الأبيض الخميس.

وأوضح باول أنه قدّم للرئيس شرحًا مفصّلًا لـ"توقعاته في ما يتصل بالسياسة النقدية، فقط بهدف التأكيد أن مسارها يعتمد حصريًا على البيانات الاقتصادية القادمة وتداعياتها" على المستقبل.

وأشار باول إلى أنه تم التشديد على أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي ومعاونيه "سيحدّدون السياسة النقدية، وفق ما يلحظه القانون" بهدف القضاء على البطالة وإرساء استقرار الأسعار "وهم سيفعلون ذلك بالاستناد حصريًا إلى تحليل متأنٍ وموضوعي وغير مسيّس".

جاء ذلك، بعدما كشف مسؤول رفيع في الاحتياطي الفيدرالي الخميس أن الهيئة قد تخفّض أسعار الفائدة إذا ما تم تخفيض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

الفنان المصري عادل إمام

فن ومشاهير الذكاء الاصطناعي يتسبب بضجة كبيرة حول الفنان عادل إمام .. ما القصة ؟

الأمم المتحدة بصدد تقليص ميزانيتها البالغة 3.7 مليارات دولار بنسبة 20%

عربي ودولي الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين بسبب خفض الميزانية

الذهب

أسواق ومال الذهب يتراجع عالمياً مع ارتفاع الدولار .. إليك التفاصيل

العلم الروسي

أسواق ومال روسيا: ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 678.5 مليار دولار

صورة تجمع ترامب بإيلون ماسك

عربي ودولي عاجل ماسك يُعلن الخلاف مع إدارة ترامب: "لا أوافق على كل شيء"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي عمان

تعبيرية

عربي ودولي شخصيات بريطانية مشهورة تدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

تعبيرية

أسواق ومال أسعار النفط تتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية



 
 



الأكثر مشاهدة