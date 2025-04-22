رالي الذهب لا يتوقف.. ويقترب من 3500 دولار للأونصة عالميا

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 3482.67 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:16 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيا مرتفعا عند 3494.66 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2% إلى 3493.70 دولار.
وقال كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد، تيم ووترر: "أصبح المستثمرون يتجنبون الأصول الأميركية بشكل كبير وسط مخاوف إزاء الرسوم الجمركية و(التصريحات) الدرامية بين ترامب وباول، وهو ما أبقى الذهب في وضع ممتاز للاستفادة من مشاكل الدولار"، نقلاً عن "رويترز".
وجدد ترامب دعوته لخفض أسعار الفائدة على الفور أمس الاثنين محذرا من أن الاقتصاد الأميركي قد يواجه تباطؤا، في حين انتقد موقف باول المتمثل في إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير لحين اتضاح تأثير خطط الرسوم الجمركية على التضخم.
وواجهت أسواق الأسهم الآسيوية صعوبة في الحفاظ على استقرارها بعد عمليات بيع سريعة للأصول الأميركية أدت إلى إضعاف وول ستريت والدولار.
واتهمت الصين واشنطن أمس الاثنين بإساءة استخدام الرسوم الجمركية وحذرت الدول من إبرام اتفاقيات اقتصادية أوسع مع الولايات المتحدة على حسابها.
ويعتبر الذهب ملاذا آمنا في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتجاوز مستوى 3300 دولار للأونصة يوم الأربعاء الماضي واستمر في مساره الصعودي وتجاوز 3400 دولار أمس الاثنين.
وتترقب الأسواق تصريحات من عدة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، على أمل الحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية وسط مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 32.57 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 964.78 دولار، وصعد البلاديوم 1.3% إلى 939.50 دولار.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الاسترليني يقترب من حاجز 1.34 دولار
-
الصين تخفض مشترياتها من السلع الأمريكية مع تفاقم التوترات التجارية
-
الدولار يسجل أمام الروبل الروسي أدنى مستوى في نحو 10 أشهر
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
مصرفي أمريكي بارز يحذر من المساس باستقلالية الاحتياطي الفدرالي
-
الدولار يهوي بسبب خطط ترامب لتقويض استقلالية الفيدرالي
-
الذهب يواصل بريقه ويسجل مستوى قياسيا جديدا عالميا