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بهاء كي كارد: فكرة غيرت المشهد المالي في العِراق.

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رجل الأعمال بهاء عبد الحسين المعموري، واحد من أبرز الشخصيات الاقتصادية في العِراق، قام بتأسيس شركة البطاقات الذكية الدولية (ISC)، التي أصبحت تعرف بفضل منتجها الرئيسي، بطاقة Qi Card. بدأت هذه المبادرة في عام 2007 كمشروع مشترك بين القطاعين الخاص والعام، بمشاركة بنكي الرافدين والرشيد، وتهدف إلى توفير حلول مالية مبتكرة تسهم في تعزيز الشمول المالي.



التحديات والفرص:

قبل تأسيس Qi Card، كان القطاع المالي العراقي يعاني من نقص كبير في الخدمات المصرفية الحديثة، حيث كان أكثر من 70% من السكان غير مصرفيين، ما أثر سلبًا على الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.



أدرك بهاء عبد الحسين عبد الهادي أهمية إدخال التكنولوجيا لتحسين هذا الوضع، وعمل على تقديم حلول مبتكرة، مما أدى إلى ولادة فكرة بطاقة Qi Card كأداة لتحويل المشهد المالي بالكامل.



خطوات التأسيس:



التخطيط والرؤية: وضع بهاء عبد الحسين عبد الهادي رؤية واضحة لمنتج يدمج بين التكنولوجيا المصرفية والأمان.



الشراكة مع البنوك الحكومية: تعاون مع بنكي الرافدين والرشيد لضمان انتشار الخدمة.



إطلاق المنتج: تم إطلاق بطاقة Qi Card كأول بطاقة ذكية تعتمد على البصمة البايومترية في العِراق.

