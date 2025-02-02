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ردًا على ترامب .. بكين: الحروب التجارية "ليس فيها منتصرون"

ترامب يشعل الحرب التجارية مع الصين
ترامب يشعل الحرب التجارية مع الصين
الأحد، 02-02-2025 09:16 ص
الوكيل الإخباري- شددت الصين اليوم الأحد على أن الحروب التجارية "ليس فيها منتصرون"، بعد أن فرضت الولايات المتحدة أمس السبت تعرفة جمركية إضافية بنسبة 10% على منتجاتها.اضافة اعلان


وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: "لا يوجد منتصرون في حرب تجارية أو حرب جمركية"، مضيفة أن التعريفات الجديدة "ستؤثر حتمًا في التعاون المستقبلي في مجال السيطرة على المخدرات وتضر به"، وفقًا لفرانس برس.

وكان البيت الأبيض قد قال، أمس السبت، إن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوماً جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية.

وستفرض واشنطن رسوماً بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على موارد الطاقة الكندية، إلى أن تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة.

وذكر البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.

وبلغ حجم التجارة الصينية الأميركية نحو 500 مليار يورو، خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، لكن الميزان غير مواتٍ إلى حد كبير للولايات المتحدة، مع عجز يبلغ نحو 260 مليار يورو خلال هذه الفترة، وفقًا لأرقام واشنطن.

وندّدت وزارة التجارة الصينية بهذه الرسوم قائلة: "ليست عديمة الفائدة في حل مشاكل الولايات المتحدة فحسب، بل إنها تقوض أيضًا التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي".

وأضافت: "الصين تأمل في أن تنظر الولايات المتحدة إلى مشاكلها مثل الفنتانيل وتتعامل معها بشكل موضوعي وعقلاني، بدلاً من التهديد المستمر للدول الأخرى بالرسوم الجمركية".

وحضّت بكين "الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها الخاطئة، ومواجهة مشاكلها، وإجراء مناقشات صريحة، وتعزيز التعاون وإدارة الخلافات على أساس المساواة والمنفعة والاحترام المتبادلين"، بحسب بيان الوزارة.

سكاي نيوز
 
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