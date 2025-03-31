رد مشترك من الصين واليابان وكوريا الجنوبية على الرسوم الجمركية الأميركية

جاء ذلك بعد أن عقدت الدول الثلاث أول حوار اقتصادي بينها منذ خمس سنوات أمس الأحد، سعيا لتسهيل التجارة الإقليمية في ظل استعداد قوى التصدير الآسيوية لمواجهة رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية.
وأفادت بأن اليابان وكوريا الجنوبية تسعيان لاستيراد مواد خام لأشباه الموصلات من الصين، كما أن الصين مهتمة بشراء الرقائق من اليابان وكوريا الجنوبية.
وأضاف المنشور أن الأطراف الثلاثة اتفقت على تعزيز التعاون في سلسلة التوريد، بالإضافة إلى الانخراط في مزيد من الحوار بشأن ضوابط التصدير.
وخلال اجتماع يوم الأحد، اتفق وزراء تجارة الدول على "التعاون الوثيق لإجراء محادثات شاملة ورفيعة المستوى بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية واليابان والصين، وذلك لتعزيز التجارة الإقليمية والعالمية"، وفقا لبيان مشترك صدر عقب الاجتماع.
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