رسميا.. مصر تعلن ازدواج قناة السويس

وقال ربيع في بيان: "تم بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس أمام حركة التجارة العالمية"، موضحا أن المشروع سيرفع الطاقة الاستيعابية للقناة، مما يتيح عبور 6 إلى 8 سفن إضافية يوميا.
وأشار ربيع إلى أن المشروع يأتي ضمن استعدادات الهيئة لمواكبة التطورات في صناعة النقل البحري وتحقيق أعلى معدلات الأمان الملاحي.
ويرتبط المشروع بحادثة جنوح سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفن" في 23 مارس 2021، التي تسببت في إغلاق القناة لعدة أيام. وعلى إثر ذلك، أعلنت مصر خطة لتطوير القطاع الجنوبي من القناة.
ويهدف مشروع الازدواج إلى توسيع وتعميق بعض الأجزاء من المجرى المائي الحالي وإنشاء قناة موازية في مناطق معينة لاستيعاب الزيادة المتزايدة في حركة السفن.
وكان قد تم الإعلان في نوفمبر 2023 عن الانتهاء من المشروع، قبل الكشف رسميا عن تشغيله اليوم الأربعاء.
-
أخبار متعلقة
-
البنك الدولي يتوقع 3.4% نمو الاقتصادات الخليجية في 2025
-
خبير يحذر حاملي سندات الخزانة الأمريكية: تخلصوا منها قبل أن تخسروا نقودكم
-
انخفاض أسعار النفط بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي
-
ارتفاع تاريخي على أسعار الذهب عالمياً
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد الإعلان عن رسوم جمركية جديدة