رسميا.. مصر تعلن ازدواج قناة السويس

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الممر الملاحي العالمي على استيعاب حركة التجارة الدولية.



وقال ربيع في بيان: "تم بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس أمام حركة التجارة العالمية"، موضحا أن المشروع سيرفع الطاقة الاستيعابية للقناة، مما يتيح عبور 6 إلى 8 سفن إضافية يوميا.

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وأشار ربيع إلى أن المشروع يأتي ضمن استعدادات الهيئة لمواكبة التطورات في صناعة النقل البحري وتحقيق أعلى معدلات الأمان الملاحي.



ويرتبط المشروع بحادثة جنوح سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفن" في 23 مارس 2021، التي تسببت في إغلاق القناة لعدة أيام. وعلى إثر ذلك، أعلنت مصر خطة لتطوير القطاع الجنوبي من القناة.



ويهدف مشروع الازدواج إلى توسيع وتعميق بعض الأجزاء من المجرى المائي الحالي وإنشاء قناة موازية في مناطق معينة لاستيعاب الزيادة المتزايدة في حركة السفن.



وكان قد تم الإعلان في نوفمبر 2023 عن الانتهاء من المشروع، قبل الكشف رسميا عن تشغيله اليوم الأربعاء.