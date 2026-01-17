رسوم جمركية أميركية جديدة على دول أوروبية

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت، أنه قرر فرض رسوم جمركية جديدة قد تصل إلى 25 بالمئة، على المنتجات المستوردة من مجموعة من الدول الأوروبية "إلى حين التوصل إلى اتفاق للشراء الكامل لغرينلاند".

ووفقا لـ (فرانس برس)، أوضح ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال)، أنه "ابتداء من الأول من شباط، ستخضع الدول المعنية لرسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على جميع المنتجات التي تصدرها إلى الولايات المتحدة".



وأضاف، بحلول الأول من حزيران سترتفع الرسوم الجمركية إلى 25 في المئة، و "ستظل مستحقة الدفع حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند بالكامل".