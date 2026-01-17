رسوم جمركية أميركية جديدة على دول أوروبية

ووفقا لـ (فرانس برس)، أوضح ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال)، أنه "ابتداء من الأول من شباط، ستخضع الدول المعنية لرسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على جميع المنتجات التي تصدرها إلى الولايات المتحدة".
وأضاف، بحلول الأول من حزيران سترتفع الرسوم الجمركية إلى 25 في المئة، و "ستظل مستحقة الدفع حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند بالكامل".
