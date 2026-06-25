رغم الهبوط الكبير.. اقتصادي شهير يحذر من شراء الذهب

الوكيل الإخباري- كسر الكاتب والاقتصادي الشهير روبرت كيوساكي واحدة من أشهر نصائحه، إذا لم يعد يشتري الذهب "بلا شروط" كما كان يدعو سابقاً. اعتبر مؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير" أن استمرار تراجع أسعار الذهب يمثل "خبراً جيداً" للمستثمرين الباحثين عن فرص شراء، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يراقب المؤشرات الفنية لتحديد التوقيت المناسب لزيادة استثماراته في المعدن النفيس.

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وأوضح كيوساكي أن انخفاض السعر وحده لا يكفي لاتخاذ قرار الشراء، مشبهاً الأمر بانخفاض سعر منزل، حيث لا ينظر المستثمر إلى السعر فقط بل إلى أوضاع الحي المحيط به واتجاهاته المستقبلية.



وأضاف أنه يركز حالياً على معرفة الأسباب وراء هبوط الذهب وما إذا كان الاقتصاد يتجه إلى التحسن أو التراجع، مشيراً إلى أنه قد يستغل الأسعار المنخفضة للشراء إذا ظهرت مؤشرات على تحسن الاقتصاد، بينما قد يفضل الانتظار إذا استمرت الظروف الاقتصادية في التدهور.



ولفت إلى أن جزءاً كبيراً من حيازاته الحالية من الذهب تم شراؤه عندما كانت الأسعار تدور حول 300 دولار للأونصة قبل سنوات.



تغريدة كيوساكي الأخيرة تشير إلى ضرورة التركيز على الاتجاه العام وليس السعر الفوري الحالي، ما يشير إلى تغير تكتيكي في طريقة الاستثمار دون تغير الهدف العام لـ"اقتناء الذهب".