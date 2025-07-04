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روسيا: إلغاء ضريبة تصدير القمح بشكل كامل

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 04-07-2025 11:40 م
الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عن إلغاء ضريبة تصدير القمح بشكل كامل، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الروسي في الأسواق العالمية، وزيادة إمدادات القمح إلى الأسواق العالمية.اضافة اعلان


وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي :"القرار يأتي لزيادة حجم الصادرات الزراعية بما يعزز الاقتصاد الروسي، هذه السياسة الجديدة ستفتح آفاقًا جديدة أمام روسيا لتوسيع أسواقها في آسيا وأفريقيا ودول أميركا اللاتينية، في إطار التزام روسيا باستقرار أسواق الغذاء العالمية".
 
 
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