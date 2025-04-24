الخميس 2025-04-24 11:42 م
 

روسيا: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى أكثر من 681 مليار دولار

علم روسيا
علم روسيا
 
الخميس، 24-04-2025 11:09 م

الوكيل الإخباري-   أعلن البنك المركزي الروسي،اليوم الخميس، عن أن الاحتياطيات الدولية للبلاد ارتفعت إلى أكثر من 681.3 مليار دولار حتى تاريخ 18 نيسان الجاري، مسجلة زيادة قدرها 25.5 مليار دولار خلال أسبوع واحد.

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وقال المركزي الروسي في بيان صحفي:"إن هذه الزيادة، التي تمثل نموا بنسبة 3.9 بالمئة، تعود بشكل رئيسي إلى إعادة التقييم الإيجابي لأصول النقد الأجنبي والذهب"، مبينا أن الاحتياطي يواصل الأداء القوي رغم التحديات الجيوسياسية والعقوبات الغربية المتواصلة.

 
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