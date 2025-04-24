روسيا: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى أكثر من 681 مليار دولار

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي،اليوم الخميس، عن أن الاحتياطيات الدولية للبلاد ارتفعت إلى أكثر من 681.3 مليار دولار حتى تاريخ 18 نيسان الجاري، مسجلة زيادة قدرها 25.5 مليار دولار خلال أسبوع واحد.

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