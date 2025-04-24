روسيا: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى أكثر من 681 مليار دولار

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي:"إن هذه الزيادة، التي تمثل نموا بنسبة 3.9 بالمئة، تعود بشكل رئيسي إلى إعادة التقييم الإيجابي لأصول النقد الأجنبي والذهب"، مبينا أن الاحتياطي يواصل الأداء القوي رغم التحديات الجيوسياسية والعقوبات الغربية المتواصلة.
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