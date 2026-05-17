روسيا: ارتفاع احتياطيات الذهب والنقد إلى 771 مليار دولار

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، ارتفاع احتياطاته من الذهب والنقد الأجنبي بمقدار 13.5 مليار دولار خلال أسبوع واحد لتصل إلى 771 مليار دولار.





وقال المركزي الروسي في بيان اليوم السبت: "إن الارتفاع في الاحتياطيات الأجنبية في البلاد يعود إلى إعادة تقييم الأصول الأجنبية وارتفاع أسعار الذهب، إلى جانب تأثيرات إيجابية لتحركات أسواق العملات والطاقة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تحسن ملحوظ في ايرادات النفط والغاز".









