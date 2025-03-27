روسيا: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أكثر من 650 مليار دولار

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، عن أن احتياطيات روسيا الدولية من النقد الأجنبي، ارتفعت بمقدار 8.5 مليار دولار خلال آذار الجاري، لتصل إلى أكثر من 650.4 مليار دولار.

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