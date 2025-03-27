روسيا: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أكثر من 650 مليار دولار

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي :"يشمل حجم الاحتياطيات الدولية لدى روسيا أصولا أجنبية عالية السيولة، بما في ذلك النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاصة، وسجلت أكثر من 650.4 مليار دولار، خلال آذار الحالي، تلعب الاحتياطات الأجنبية دورا أساسيا في دعم الاستقرار المالي للبلاد وسط التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع مستويات التضخم".
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