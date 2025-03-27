الخميس 2025-03-27 10:26 م
 

روسيا: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أكثر من 650 مليار دولار

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 27-03-2025 09:17 م

الوكيل الإخباري-   أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، عن أن احتياطيات روسيا الدولية من النقد الأجنبي، ارتفعت بمقدار 8.5 مليار دولار خلال آذار الجاري، لتصل إلى أكثر من 650.4 مليار دولار.

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وقال المركزي الروسي في بيان صحفي :"يشمل حجم الاحتياطيات الدولية لدى روسيا أصولا أجنبية عالية السيولة، بما في ذلك النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاصة، وسجلت أكثر من 650.4 مليار دولار، خلال آذار الحالي، تلعب الاحتياطات الأجنبية دورا أساسيا في دعم الاستقرار المالي للبلاد وسط التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع مستويات التضخم".

 
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