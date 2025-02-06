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روسيا: ارتفاع عائدات الغاز والنفط 17% خلال كانون الثاني الماضي

علم روسيا
علم روسيا
الخميس، 06-02-2025 11:49 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عائدات النفط والغاز خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 17% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 8.05 مليار دولار.

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وذكرت المالية الروسية في بيان صحفي:"بلغت إيرادات الضرائب على استخراج وتصدير مكثفات النفط والغاز حوالي 9.22 مليار دولار خلال كانون الثاني الماضي أيضا، بزيادة 17.2% عن العام السابق".

 
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