روسيا: ارتفاع عائدات الغاز والنفط 17% خلال كانون الثاني الماضي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عائدات النفط والغاز خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 17% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 8.05 مليار دولار.

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