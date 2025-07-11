روسيا: الإيرادات غير النفطية ترتفع إلى نحو 160 مليار دولار

وأشارت المالية الروسية في بيان صحفي إلى أن هذا النمو ساعد في تعويض جزء من التراجع المسجل في عائدات قطاع النفط والغاز، والتي انخفضت بنسبة 16.9%، مبينة أن الأداء المالي العام يعكس توجهًا نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز استقرار الميزانية العامة.
-
أخبار متعلقة
-
"أوبك" ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط حتى 2050
-
تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
-
الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع مقابل اليورو
-
خبر سار للعرب المقيمين في السعودية
-
الذهب يحلق عالمياً من جديد .. إليك التفاصيل
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
انخفاض أسعار النفط متأثرة بترقّب المستثمرين آثار الرسوم الأمريكية
-
أسعار الذهب تنخفض عالمياً إلى أدنى مستوى خلال أسبوع