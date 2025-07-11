روسيا: الإيرادات غير النفطية ترتفع إلى نحو 160 مليار دولار

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المالية الروسية، الخميس، عن أن الإيرادات غير النفطية والغازية سجلت نموًا بنسبة 12.7% خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى نحو 160 مليار دولار، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة.

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