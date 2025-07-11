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روسيا: الإيرادات غير النفطية ترتفع إلى نحو 160 مليار دولار

علم روسيا
علم روسيا
 
الجمعة، 11-07-2025 01:18 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة المالية الروسية، الخميس، عن أن الإيرادات غير النفطية والغازية سجلت نموًا بنسبة 12.7% خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى نحو 160 مليار دولار، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة.

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وأشارت المالية الروسية في بيان صحفي إلى أن هذا النمو ساعد في تعويض جزء من التراجع المسجل في عائدات قطاع النفط والغاز، والتي انخفضت بنسبة 16.9%، مبينة أن الأداء المالي العام يعكس توجهًا نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز استقرار الميزانية العامة.

 
 
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