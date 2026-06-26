روسيا: الاحتياطيات الأجنبية ترتفع إلى نحو 744 مليار دولار

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الروسية بمقدار 14.5 مليار دولار خلال أسبوع واحد، لتصل إلى نحو 744 مليار دولار، في مؤشر على تحسن قيمة الأصول الخارجية واستمرار استقرار الاحتياطيات النقدية والذهبية لدى البلاد.

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