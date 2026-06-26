روسيا: الاحتياطيات الأجنبية ترتفع إلى نحو 744 مليار دولار

وقال البنك المركزي الروسي في بيان صحفي، إن الزيادة تعود إلى إعادة تقييم الأصول الأجنبية وارتفاع قيمة الذهب، إلى جانب تحسن أداء بعض الاحتياطيات المقومة بالعملات الأجنبية، بما يعزز الاستقرار النقدي في البلاد.
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