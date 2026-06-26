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روسيا: الاحتياطيات الأجنبية ترتفع إلى نحو 744 مليار دولار

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أرشيفية
 
الجمعة، 26-06-2026 10:29 ص

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الروسية بمقدار 14.5 مليار دولار خلال أسبوع واحد، لتصل إلى نحو 744 مليار دولار، في مؤشر على تحسن قيمة الأصول الخارجية واستمرار استقرار الاحتياطيات النقدية والذهبية لدى البلاد.

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وقال البنك المركزي الروسي في بيان صحفي، إن الزيادة تعود إلى إعادة تقييم الأصول الأجنبية وارتفاع قيمة الذهب، إلى جانب تحسن أداء بعض الاحتياطيات المقومة بالعملات الأجنبية، بما يعزز الاستقرار النقدي في البلاد.

 
 


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