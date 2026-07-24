روسيا: الاحتياطيات الدولية تصل إلى 723 مليار دولار

وقال البنك المركزي الروسي في بيان صحفي، إن الزيادة الأسبوعية جاءت نتيجة إعادة تقييم الأصول الأجنبية وارتفاع قيمة مكونات الاحتياطيات، بما يعزز متانة المركز المالي ويدعم قدرة روسيا على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية.
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