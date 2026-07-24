روسيا: الاحتياطيات الدولية تصل إلى 723 مليار دولار

09:30 ص

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الروسية للأسبوع الرابع على التوالي، لتصل إلى 723 مليار دولار، مواصلة مسارها التصاعدي بدعم من تحسن قيمة الأصول الاحتياطية واستقرار المؤشرات المالية. اضافة اعلان





وقال البنك المركزي الروسي في بيان صحفي، إن الزيادة الأسبوعية جاءت نتيجة إعادة تقييم الأصول الأجنبية وارتفاع قيمة مكونات الاحتياطيات، بما يعزز متانة المركز المالي ويدعم قدرة روسيا على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية.









