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روسيا: انخفاض إيرادات النفط الشهرية إلى نحو 16 مليار دولار

براميل نفط
نفط
 
الجمعة، 10-07-2026 01:54 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الجمعة، تراجع إيرادات صادرات النفط إلى نحو 16 مليار دولار خلال شهر حزيران الماضي، رغم ارتفاع صادرات النفط الروسية إلى 7.71 مليون برميل يوميًا.

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وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان صحفي، إن زيادة أحجام الصادرات تعكس استمرار تدفق النفط الروسي إلى الأسواق الخارجية، بينما جاء تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار الخام العالمية وتغيرات آليات التسعير في الأسواق الدولية خلال الفترة الأخيرة.

 
 


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