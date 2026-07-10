روسيا: انخفاض إيرادات النفط الشهرية إلى نحو 16 مليار دولار

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الجمعة، تراجع إيرادات صادرات النفط إلى نحو 16 مليار دولار خلال شهر حزيران الماضي، رغم ارتفاع صادرات النفط الروسية إلى 7.71 مليون برميل يوميًا.

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