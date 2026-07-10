روسيا: انخفاض إيرادات النفط الشهرية إلى نحو 16 مليار دولار

وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان صحفي، إن زيادة أحجام الصادرات تعكس استمرار تدفق النفط الروسي إلى الأسواق الخارجية، بينما جاء تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار الخام العالمية وتغيرات آليات التسعير في الأسواق الدولية خلال الفترة الأخيرة.
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