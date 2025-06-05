روسيا: انخفاض إيرادات النفط والغاز بنحو 35 بالمئة

وقالت وزارة المالية الروسية في بيان صحفي :"كما وانخفضت الإيرادات بنحو 53 بالمئة عن شهر نيسان الماضي مع انخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع قيمة الروبل، وتتوقع الحكومة الروسية أن تكون إيرادات النفط والغاز في حزيران الجاري أقل 40.3 مليار روبل عما كان مخططا له في السابق".
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