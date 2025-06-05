روسيا: انخفاض إيرادات النفط والغاز بنحو 35 بالمئة

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، عن أن إيرادات النفط والغاز انخفضت بنحو 35 بالمئة في أيار الماضي على أساس سنوي، إلى 6.55 مليار دولار مع ضغط هبوط أسعار النفط والعقوبات على اقتصاد البلاد.

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وقالت وزارة المالية الروسية في بيان صحفي :"كما وانخفضت الإيرادات بنحو 53 بالمئة عن شهر نيسان الماضي مع انخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع قيمة الروبل، وتتوقع الحكومة الروسية أن تكون إيرادات النفط والغاز في حزيران الجاري أقل 40.3 مليار روبل عما كان مخططا له في السابق".

