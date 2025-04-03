الخميس 2025-04-03 03:55 م
 

روسيا تبحث إنشاء بورصة حبوب لـ"بريكس"

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 03-04-2025 02:02 م

الوكيل الإخباري- ترأس نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف اجتماعا لمناقشة إنشاء بورصة متخصصة لتجارة المنتجات الزراعية بين دول مجموعة "بريكس".

وجرى الاجتماع بمشاركة مسؤولين حكوميين وقيادات قطاع الإنتاج والتسويق الزراعي. وأكد باتروشيف أن "بورصة "بريكس" للحبوب ستسهم بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي العالمي".

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وأشار المسؤول الروسي إلى أن "الدول الأعضاء في "بريكس" تنتج وتستهلك ما يقارب نصف الإنتاج العالمي من الحبوب".


وناقش الاجتماع الخيارات المختلفة لإنشاء وتشغيل البورصة وآليات التفاعل مع جميع المشاركين المهتمين، وستقوم مجموعة عمل مشتركة بين الإدارات تحت رعاية وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا بإعداد مقترحات محددة بشأن إنشاء البورصة.


وفي قمة "بريكس" في قازان الروسية العام الماضي طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقتراحا على قادة المجموعة لتأسيس بورصة حبوب بهدف تشكيل مؤشرات أسعار عادلة.


وذكر الرئيس الروسي أن دول أعضاء في مجموعة "بريكس" تعد من بين كبار منتجي الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في العالم.

 

RT

 
gnews

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