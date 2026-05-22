روسيا تتتربع منفردة على عرش القمح العالم

04:29 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت أن صادرات روسيا من الحبوب للموسم الزراعي 2025 - 2026 ستلامس 60 مليون طن، بما يؤهل روسيا للاحتفاظ بموقع المورد الأول عالميا للقمح. اضافة اعلان





وقالت الوزيرة في كلمة في المنتدى الروسي للحبوب إن "إجمالي المحصول سيسمحنا الحفاظ على المركز الأول عالميا في إمدادات القمح خلال الموسم. نتوقع صادرات بقيمة 60 مليون طن من الحبوب بنهاية الموسم. أما حاليا، فقد قمنا بتوريد حوالي 52 مليون طن من إجمالي الحبوب إلى الأسواق الخارجية حتى تاريخه".



وأضافت لوت أن محصول القمح في عام 2026 يجب أن يكون جيداً، معربة عن تفاؤلها بموسم زراعي متميز.



وتؤكد هذه التوقعات استمرار روسيا في ريادتها العالمية في سوق القمح والحبوب وغيرها رغم التحديات المناخية والعقوبات الغربية التي طالت جميع قطاعات الاقتصاد الروسي، بما فيها الإنتاج الزراعي والغذائي.









