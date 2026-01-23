روسيا تتوقع تسجيل عجز مالي كبير في الميزانية الفيدرالية

وقال نائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشيف خلال مؤتمر صحفي: "ستظل أسعار النفط منخفضة في يناير، لذا سنشهد تراجعًا في عائدات النفط والغاز، وبالتالي تتوقع الحكومة تسجيل عجزا كبيرا في الموازنة الفيدرالية خلال الربع الأول من عام 2026".
-
أخبار متعلقة
-
الإسترليني يواصل الصعود أمام الدولار واليورو
-
الدولار يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران 2025
-
الأسهم الآسيوية ترتفع وسط تخارج المستثمرين من الأصول الأميركية
-
الذهب لا يتوقف عن الصعود.. ويقترب من تحقيق رقم قياسي تاريخي جديد
-
صعود أسعار النفط بعد حديث ترامب عن تحرك أسطول حربي باتجاه إيران
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد إعلان ترامب عن اتفاق إطار بشأن غرينلاند
-
الأسواق الآسيوية ترتفع عقب استبعاد ترمب للرسوم والعمل العسكري