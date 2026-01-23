الجمعة 2026-01-23 05:38 م

روسيا تتوقع تسجيل عجز مالي كبير في الميزانية الفيدرالية

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الجمعة، عن أنها تتوقع عجزا كبيرا في الموازنة الفيدرالية خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع ملموس في عائدات قطاعي النفط والغاز، إلى جانب ارتفاع وتيرة الإنفاق الحكومي في بنود أخرى.

وقال نائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشيف خلال مؤتمر صحفي: "ستظل أسعار النفط منخفضة في يناير، لذا سنشهد تراجعًا في عائدات النفط والغاز، وبالتالي تتوقع الحكومة تسجيل عجزا كبيرا في الموازنة الفيدرالية خلال الربع الأول من عام 2026".

 

