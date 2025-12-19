روسيا تخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة إلى 16%

وأشار البنك في بيان صحفي إلى أن معدل نمو الأسعار المستمر، انخفض بشكل مطرد في تشرين الثاني، بينما ارتفعت توقعات التضخم قليلاً.
ويستمر النشاط الائتماني في الارتفاع، ما يعكس قوة الطلب على الإقراض رغم تباطؤ التضخم.
