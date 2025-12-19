الجمعة 2025-12-19 10:43 م

روسيا تخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة إلى 16%

ارشيفية
الجمعة، 19-12-2025 08:48 م
الوكيل الإخباري-   أعلن بنك روسيا المركزي، اليوم الجمعة، عن خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 16% سنوياً، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد وسط انخفاض المؤشرات المستدامة للنمو.اضافة اعلان

وأشار البنك في بيان صحفي إلى أن معدل نمو الأسعار المستمر، انخفض بشكل مطرد في تشرين الثاني، بينما ارتفعت توقعات التضخم قليلاً.
ويستمر النشاط الائتماني في الارتفاع، ما يعكس قوة الطلب على الإقراض رغم تباطؤ التضخم.
 
 


