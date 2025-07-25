روسيا تخفض الفائدة لتصل إلى أدنى معدل منذ 2022

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي: "قرر البنك تخفيض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن ظلت مستقرة عند 20%، هذا القرار يأتي في ظل تحسن نسبي في مؤشرات الاقتصاد المحلي، رغم استمرار الضغوط الكبيرة الناتجة عن العقوبات الغربية، والتي أثرت على التمويل والتجارة الخارجية".
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