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روسيا تخفض الفائدة لتصل إلى أدنى معدل منذ 2022

روسيا تخفض الفائدة لتصل إلى أدنى معدل منذ 2022
تعبيرية
 
الجمعة، 25-07-2025 02:49 م

الوكيل الإخباري-    أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن تخفيض معدلات الفائدة 2% لتصل إلى أدنى معدل منذ أيلول عام 2022 ولتستقر عند 18%، وسط مؤشرات على تراجع ضغوط تضخم الأسعار والخدمات في السوق الروسية.

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وقال المركزي الروسي في بيان صحفي: "قرر البنك تخفيض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن ظلت مستقرة عند 20%، هذا القرار يأتي في ظل تحسن نسبي في مؤشرات الاقتصاد المحلي، رغم استمرار الضغوط الكبيرة الناتجة عن العقوبات الغربية، والتي أثرت على التمويل والتجارة الخارجية".

 
 
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