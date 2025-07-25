روسيا تخفض الفائدة لتصل إلى أدنى معدل منذ 2022

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن تخفيض معدلات الفائدة 2% لتصل إلى أدنى معدل منذ أيلول عام 2022 ولتستقر عند 18%، وسط مؤشرات على تراجع ضغوط تضخم الأسعار والخدمات في السوق الروسية.

اضافة اعلان