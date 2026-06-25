روسيا تخفض سعر الروبل أمام الدولار والعملات الرئيسية

الوكيل الإخباري-أعلن البنك المركزي الروسي، سعر صرف الروبل الرسمي أمام الدولار الأميركي والعملات الرئيسة الأجنبية للمرة الثالثة على التوالي، اليوم الخميس، مبينًا أن سعر الروبل أمام الدولار الأميركي سجل مستوى 73.76 روبل.

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