روسيا تخفض سعر الروبل أمام الدولار والعملات الرئيسية

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي: " تراجع سعر الروبل مقابل اليورو بواقع 41.79 كوبيك ليصل إلى مستوى 84.58 روبل، وانخفض سعر الروبل الروسي أمام اليوان الصيني بمقدار 7.87 كوبيك ليصل لمستويات 10.88 روبل".
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