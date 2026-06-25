الخميس 2026-06-25 11:53 م

روسيا تخفض سعر الروبل أمام الدولار والعملات الرئيسية

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أرشيفية
 
الخميس، 25-06-2026 11:32 م

الوكيل الإخباري-أعلن البنك المركزي الروسي، سعر صرف الروبل الرسمي أمام الدولار الأميركي والعملات الرئيسة الأجنبية للمرة الثالثة على التوالي، اليوم الخميس، مبينًا أن سعر الروبل أمام الدولار الأميركي سجل مستوى 73.76 روبل.

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وقال المركزي الروسي في بيان صحفي: " تراجع سعر الروبل مقابل اليورو بواقع 41.79 كوبيك ليصل إلى مستوى 84.58 روبل، وانخفض سعر الروبل الروسي أمام اليوان الصيني بمقدار 7.87 كوبيك ليصل لمستويات 10.88 روبل".

 
 


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