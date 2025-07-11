روسيا تدرس فرض حظر شامل على تصدير البنزين

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عن أنها تدرس فرض حظر شامل على تصدير مشتقات البنزين بجميع أصنافه، لدعم استقرار السوق المحلية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

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