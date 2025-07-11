الجمعة 2025-07-11 08:45 م
 

روسيا تدرس فرض حظر شامل على تصدير البنزين

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 11-07-2025 07:08 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عن أنها تدرس فرض حظر شامل على تصدير مشتقات البنزين بجميع أصنافه، لدعم استقرار السوق المحلية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

اضافة اعلان


وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال مؤتمر صحفي، إن "الحكومة الروسية لا تزال تبحث احتمال فرض حظر شامل على تصدير البنزين. القرار يعتمد على أسعار السوق في الأيام القليلة المقبلة، والهيئة الاتحادية الروسية المعنية بتعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار، اقترحت في وقت سابق فرض حظر كامل على صادرات البنزين لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود، والحكومة الروسية تدرس ذلك".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية التربية تعلن عن موعد اعلان نتائج التوجيهي

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي هكذا بلغت أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

ارشيفية

فلسطين 10 إصابات باعتداءات مستوطنين في رام الله ومنع وصول الإسعاف

تعبيرية

خاص بالوكيل صينية القهوة تصل منتصف الشارع .. من يوقف هذه الفوضى؟

فسيفساء

أخبار محلية الأردن يحمي أكثر من 1600 متر مربع من الفسيفساء في مأدبا

غزة

فلسطين استشهاد طفلة بقصف إسرائيلي لحي التفاح في غزة

ارشيفية

فلسطين صحة غزة: كميات الوقود لا تلبي أدنى احتياجات المستشفيات

ارشيفية

أسواق ومال روسيا تدرس فرض حظر شامل على تصدير البنزين



 
 



الأكثر مشاهدة