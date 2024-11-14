الخميس 2024-11-14 03:00 ص
 

روسيا: تراجع النمو إلى 3.1 % خلال الربع الثالث

علم روسيا
علم روسيا
الخميس، 14-11-2024 02:24 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، عن تراجع النمو الاقتصادي في البلاد إلى 3.1 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي، بعد تسجيل زيادة على أساس سنوي بلغت 4.1 بالمئة في الربع الثاني.

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وقالت هيئة الإحصاء الروسية، في بيان صحفي: "يتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لعام 2024 بأكمله 3.9 بالمئة، بزيادة عن نمو حققته بنسبة 3.6 بالمئة في 2023".

 
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