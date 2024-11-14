روسيا: تراجع النمو إلى 3.1 % خلال الربع الثالث

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، عن تراجع النمو الاقتصادي في البلاد إلى 3.1 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي، بعد تسجيل زيادة على أساس سنوي بلغت 4.1 بالمئة في الربع الثاني.

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