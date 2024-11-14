روسيا: تراجع النمو إلى 3.1 % خلال الربع الثالث

وقالت هيئة الإحصاء الروسية، في بيان صحفي: "يتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لعام 2024 بأكمله 3.9 بالمئة، بزيادة عن نمو حققته بنسبة 3.6 بالمئة في 2023".
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