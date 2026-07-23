روسيا ترفع توقعات معدل تضخم الأسعار إلى 6.2%

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، عن رفع توقعاته الرسمية لمعدل التضخم في البلاد لتصل إلى 6.2 بالمئة، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 5.4 بالمئة بداية العام الحالي.

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