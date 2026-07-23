روسيا ترفع توقعات معدل تضخم الأسعار إلى 6.2%

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي: "أظهرت نتائج المسح الجديد ارتفاع معدل التضخم السنوي في أسعار المنتجات والخدمات ليصل إلى 6.2 بالمئة، نتيجة للضغوط الناتجة عن تكاليف الشحن واللوجستيات وارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الطاقة العالمية".
-
أخبار متعلقة
-
النفط يواصل الصعود عالمياً وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
-
انخفاض أسعار الذهب عالمياً
-
النفط يرتفع مع تهديدات تصعيد الحرب
-
انخفاض مؤشر نازداك الأميركي
-
الذهب والفضة يرتفعان عالميا بنحو 2% و3%
-
ارتفاع عدد الأمريكيين خارج سوق العمل إلى 105.8 مليون
-
أسعار النفط ترتفع عالمياً وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات العالمية
-
قفزة جديدة للذهب عالميًا مع ترقب أسعار الفائدة الأميركية