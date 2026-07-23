الخميس 2026-07-23 08:54 م

روسيا ترفع توقعات معدل تضخم الأسعار إلى 6.2%

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أرشيفية
 
الخميس، 23-07-2026 07:54 م

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، عن رفع توقعاته الرسمية لمعدل التضخم في البلاد لتصل إلى 6.2 بالمئة، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 5.4 بالمئة بداية العام الحالي.

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وقال المركزي الروسي في بيان صحفي: "أظهرت نتائج المسح الجديد ارتفاع معدل التضخم السنوي في أسعار المنتجات والخدمات ليصل إلى 6.2 بالمئة، نتيجة للضغوط الناتجة عن تكاليف الشحن واللوجستيات وارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الطاقة العالمية".

 
 


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