الجمعة 2026-05-15 07:54 م

روسيا ترفع سعر الروبل أمام الدولار والعملات الرئيسية

روسيا تطور اختبارا سريعا لتشخيص النوبات القلبية
روسيا
 
الجمعة، 15-05-2026 05:35 م

الوكيل الإخباري-    عدّل البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الروبل الدولار الأميركي والعملات الدولية الرئيسية، مبينًا أنّ سعر صرف الروبل تم رفعه ليصل إلى 73.15 روبل لكل دولار، في ظل استمرار متابعة الأسواق لتحركات السياسة النقدية الروسية وتقلبات سوق العملات الأجنبية.

اضافة اعلان


وقال البنك المركزي الروسي في بيان صحفي، إن "سعر صرف اليورو الرسمي تم تعديله إلى 86.28 روبل، فيما تم رفع سعر صرف الروبل أمام اليوان الصيني ليصل إلى 10.78 روبل، مع استمرار مراقبة الأسواق لمسار الروبل والتغيرات المالية العالمية".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل تراجعات جماعية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تتراجع بشكل حاد وتسجل خسائر أسبوعية

قلعة عجلون

أخبار محلية حركة سياحية نشطة في عجلون وسط دعوات لدعم القطاع السياحي وتطوير الخدمات

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تصدر دليلًا بالتعليمات والإرشادات لموسم الحج 1447هـ

علم الأردن

أخبار محلية "التعاون الخليجي" و"التعاون الإسلامي" يثمنون جهود الأردن بشأن اتفاق المحتجزين في اليمن

شعار جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية ترحب باتفاق تبادل المحتجزين في اليمن

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

أخبار محلية الأمم المتحدة تثمن جهود الأردن لإنجاح مفاوضات يمنية في العاصمة عمان

أنطونيو غوتيريش

أخبار محلية غوتيريش يعرب عن امتنانه للأردن لدعمه المفاوضات اليمنية

يزيد أبو ليلى سفيراً لعلامة "زين كاش" التجارية

أخبار الشركات يزيد أبو ليلى سفيراً لعلامة "زين كاش" التجارية



 
 




الأكثر مشاهدة

 