روسيا تسجل أدنى معدل للبطالة بين الاقتصادات الـ20 الأكبر عالميا

الوكيل الإخباري- سجلت روسيا حتى يونيو الماضي أدنى نسبة للبطالة بين اقتصادات مجموعة العشرين بواقع 2.4% حسب بيانات المجموعة، متقدمة على اليابان وكوريا الجنوبية اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث.



وأفادت بيانات مجموعة العشرين بأن معدل البطالة في اليابان سجل 2.5% بانخفاض من 2.6% خلال مايو، وارتفعت البطالة في المكسيك من 2.6% خلال مايو إلى 2.8% خلال يونيو، وفي كوريا الجنوبية ظل معدل البطالة ثابتاً عند 2.8% خلال الشهرين.



أما في بقية دول مجموعة العشرين فقد ظل متوسط البطالة أكثر من 3%، حيث سجلت جنوب إفريقيا أعلى معدل بواقع 30% للعام الرابع على التوالي.



بينما شهدت إسبانيا أفضل تحسن في سوق العمل بين دول المجموعة، وانخفض معدل البطالة فيها من 12.29% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 11.27% خلال الربع الثاني.



وشهدت عدد من دول المجموعة ارتفاعاً في معدلات البطالة خلال يونيو مقارنة بشهر مايو، حيث سجلت الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 0.1% إلى 4.1%، وألمانيا 6%، وإيطاليا 7%، وأستراليا 4.1%.