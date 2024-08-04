روسيا تسجل أدنى معدل للبطالة بين الاقتصادات الـ20 الأكبر عالميا

وأفادت بيانات مجموعة العشرين بأن معدل البطالة في اليابان سجل 2.5% بانخفاض من 2.6% خلال مايو، وارتفعت البطالة في المكسيك من 2.6% خلال مايو إلى 2.8% خلال يونيو، وفي كوريا الجنوبية ظل معدل البطالة ثابتاً عند 2.8% خلال الشهرين.
أما في بقية دول مجموعة العشرين فقد ظل متوسط البطالة أكثر من 3%، حيث سجلت جنوب إفريقيا أعلى معدل بواقع 30% للعام الرابع على التوالي.
بينما شهدت إسبانيا أفضل تحسن في سوق العمل بين دول المجموعة، وانخفض معدل البطالة فيها من 12.29% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 11.27% خلال الربع الثاني.
وشهدت عدد من دول المجموعة ارتفاعاً في معدلات البطالة خلال يونيو مقارنة بشهر مايو، حيث سجلت الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 0.1% إلى 4.1%، وألمانيا 6%، وإيطاليا 7%، وأستراليا 4.1%.
وفي كندا، ارتفع معدل البطالة من 6.2% خلال مايو إلى 6.4% خلال يونيو، كما سجلت المكسيك زيادة بنسبة مماثلة، أما أكبر زيادة فكانت من نصيب الهند، حيث ارتفعت من 7% خلال مايو إلى 9.2% خلال يونيو.
RT
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