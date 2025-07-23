الخميس 2025-07-24 01:15 ص
 

روسيا تسجل انكماشا أسبوعيا في الأسعار لأول مرة في عام 2025

روسيا تسجل انكماشا أسبوعيا في الأسعار لأول مرة في عام 2025
روسيا تسجل انكماشا أسبوعيا في الأسعار لأول مرة في عام 2025
 
الأربعاء، 23-07-2025 11:46 م
الوكيل الإخباري-   سجلت روسيا لأول مرة في عام 2025 انخفاضا أسبوعيا في الأسعار بنسبة 0.05% خلال الفترة من 15 إلى 21 يوليو، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء الروسي (روستات).اضافة اعلان


وأشار الجهاز في تقريره إلى أن "مؤشر أسعار المستهلك خلال الفترة من 15 إلى 21 يوليو 2025 بلغ 99.95%، فيما وصل منذ بداية الشهر إلى 100.76%، ومنذ بداية العام إلى 104.56%".

وتعزز الانخفاض في أسعار المنتجات الزراعية الطازجة خلال الأسبوع المشمول بالتقرير ليصل في المتوسط إلى 3.5% مقابل 2.3% في الأسبوع السابق.

وشملت أبرز الانخفاضات: "البنجر: 9.2%، الملفوف الأبيض 8.3%، البطاطس: 7.3%، الخيار: 6.8%، الجزر: 4.7%، البصل: 3.1%، الطماطم: 2.2%، الموز: 1.7%"، بينما ارتفع سعر التفاح بنسبة 0.4%.

وفي فئة الأغذية الأخرى، ارتفعت أسعار "الشعيرية: 0.6%، لحم الخنزير، أغذية الأطفال المعلبة، البسكويت: 0.4%، لحم الضأن، المعكرونة: 0.3%، لحم البقر، الأسماك المجمدة، خبز القمح: 0.2%، النقانق، الحليب المبستر، خبز الجاودار: 0.1%".

وانخفضت أسعار "البيض: 1%، الأرز: 0.3%، النقانق الصغيرة، الحليب المعقم، القشدة، الزبدة، زيت عباد الشمس، السمن، السكر: 0.2%، الجبن، أغذية الأطفال المعلبة (لحوم وفواكه)، الشاي الأسود، الحنطة السوداء: 0.1%".

وفي قطاع السلع غير الغذائية الأساسية، ارتفعت أسعار "أطعمة الحيوانات الأليفة الجافة: 0.4%، فراشي الأسنان: 0.3%، الصابون المنزلي والفوط الصحية: 0.2%، الصابون العادي ومساحيق الغسيل: 0.1%".

وانخفضت أسعار "حفاضات الأطفال حديثي الولادة: 0.2%، ورق التواليت ومعجون الأسنان: 0.1%".

أما أسعار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية خلال الأسبوع فقد شهدت اتجاهات متباينة، حيث ارتفعت أسعار التلفزيونات: 0.4%، وانخفضت أسعار الهواتف الذكية والمكانس الكهربائية بشكل طفيف، فيما استقرت أسعار السيارات الجديدة، وانخفضت أسعار السيارات الأجنبية بشكل طفيف، وارتفعت أسعار البنزين: 0.3%، فيما استقر سعر الديزل تقريبا.

كما سجلت "روستات" ارتفاعا في أسعار بعض الأدوية خلال الفترة المشمولة بالتقرير: "ليفوميكول (مرهم): 0.7%، الفحم المنشط: 0.6%، فاليدول، ميتاميزول الصوديوم (أدوية مسكنة): 0.2%، رينجالين (دواء للسعال): 0.1%".

بينما انخفضت أسعار "ليزوباكت (دواء لالتهاب الحلق): 0.3%، بنتالجين (مسكن): 0.2%، نيميسوليد (مسكن): 0.1%".

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ك

فلسطين %90 من سكان غزة يواجهون صعوبة في الحصول على المياه

إيران تحذّر مدمّرة أميركية في خليج عُمان .. والبنتاغون يرد

عربي ودولي إيران تحذّر مدمّرة أميركية في خليج عُمان .. والبنتاغون يرد

ن

عربي ودولي اتهام حارس السفارة الأمريكية في النرويج بالتجسس لصالح روسيا وإيران

قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء أحمد الدالاتي

عربي ودولي قائد الأمن الداخلي بالسويداء: أولويتنا ترسيخ الأمن وتعزيز السلم الأهلي

ارشيفية

عربي ودولي إعلام عبري: إطلاق صاروخ من اليمن

جو بايدن

منوعات هل تسبب "العقار المنوِّم" في هزيمة بايدن؟ .. خبراء يحسمون الجدل

ل

أخبار محلية الصفدي يلتقي روبيو في واشنطن

ل

عربي ودولي تحركات تعم أوكرانيا احتجاجا على تقويض زيلينسكي لاستقلالية هيئات مكافحة الفساد



 
 



الأكثر مشاهدة