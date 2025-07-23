روسيا تسجل انكماشا أسبوعيا في الأسعار لأول مرة في عام 2025

وأشار الجهاز في تقريره إلى أن "مؤشر أسعار المستهلك خلال الفترة من 15 إلى 21 يوليو 2025 بلغ 99.95%، فيما وصل منذ بداية الشهر إلى 100.76%، ومنذ بداية العام إلى 104.56%".
وتعزز الانخفاض في أسعار المنتجات الزراعية الطازجة خلال الأسبوع المشمول بالتقرير ليصل في المتوسط إلى 3.5% مقابل 2.3% في الأسبوع السابق.
وشملت أبرز الانخفاضات: "البنجر: 9.2%، الملفوف الأبيض 8.3%، البطاطس: 7.3%، الخيار: 6.8%، الجزر: 4.7%، البصل: 3.1%، الطماطم: 2.2%، الموز: 1.7%"، بينما ارتفع سعر التفاح بنسبة 0.4%.
وفي فئة الأغذية الأخرى، ارتفعت أسعار "الشعيرية: 0.6%، لحم الخنزير، أغذية الأطفال المعلبة، البسكويت: 0.4%، لحم الضأن، المعكرونة: 0.3%، لحم البقر، الأسماك المجمدة، خبز القمح: 0.2%، النقانق، الحليب المبستر، خبز الجاودار: 0.1%".
وانخفضت أسعار "البيض: 1%، الأرز: 0.3%، النقانق الصغيرة، الحليب المعقم، القشدة، الزبدة، زيت عباد الشمس، السمن، السكر: 0.2%، الجبن، أغذية الأطفال المعلبة (لحوم وفواكه)، الشاي الأسود، الحنطة السوداء: 0.1%".
وفي قطاع السلع غير الغذائية الأساسية، ارتفعت أسعار "أطعمة الحيوانات الأليفة الجافة: 0.4%، فراشي الأسنان: 0.3%، الصابون المنزلي والفوط الصحية: 0.2%، الصابون العادي ومساحيق الغسيل: 0.1%".
وانخفضت أسعار "حفاضات الأطفال حديثي الولادة: 0.2%، ورق التواليت ومعجون الأسنان: 0.1%".
أما أسعار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية خلال الأسبوع فقد شهدت اتجاهات متباينة، حيث ارتفعت أسعار التلفزيونات: 0.4%، وانخفضت أسعار الهواتف الذكية والمكانس الكهربائية بشكل طفيف، فيما استقرت أسعار السيارات الجديدة، وانخفضت أسعار السيارات الأجنبية بشكل طفيف، وارتفعت أسعار البنزين: 0.3%، فيما استقر سعر الديزل تقريبا.
كما سجلت "روستات" ارتفاعا في أسعار بعض الأدوية خلال الفترة المشمولة بالتقرير: "ليفوميكول (مرهم): 0.7%، الفحم المنشط: 0.6%، فاليدول، ميتاميزول الصوديوم (أدوية مسكنة): 0.2%، رينجالين (دواء للسعال): 0.1%".
بينما انخفضت أسعار "ليزوباكت (دواء لالتهاب الحلق): 0.3%، بنتالجين (مسكن): 0.2%، نيميسوليد (مسكن): 0.1%".
روسيا اليوم
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