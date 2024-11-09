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روسيا تسجل رقما تاريخيا في احتياطات الذهب

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 09-11-2024 01:49 م
الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم السبت، عن تسجيل رقم قياسي وتاريخي في قيمة احتياطات روسيا من الذهب تجاوز 200 مليار دولار.اضافة اعلان


وقال المركزي الروسي، في بيان صحفي:"بلغت قيمة احتياطيات روسيا من الذهب رقما تاريخيا بلغ 207.7 مليار دولار في تشرين الأول، ما يمثل زيادة بنحو 4% مقارنة بالرقم القياسي السابق والمسجل في أيلول الماضي عند 199.8 مليار دولار.

بترا
 
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