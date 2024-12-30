الإثنين 2024-12-30 02:02 م
 

روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا في محصول الأرز

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تعبيرية
الإثنين، 30-12-2024 01:19 م

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في وزارة الزراعة الروسية للصحفيين، بأن المزارعين الروس في عام 2024 حطموا الرقم القياسي لمحصول الأرز الذي سبقه.

وأشار المصدر إلى أن المحصول زاد بنسبة 17% إلى أكثر من 1.2 مليون طن.

وأضاف: "في عام 2024، قام المزارعون الروس بتحديث الرقم القياسي في حصاد الأرز، وبحسب البيانات الأولية، بلغ المحصول أكثر من 1.2 مليون طن، وهو ما يزيد بنسبة 17% عن العام الماضي".

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وجرت الإشارة إلى أن محصول الأرز القياسي هذا العام، سمح بالحفاظ على أسعار الجملة في البلاد عند مستوى 2022.


ونقل تقرير للوزارة عن إيغور لوباتش رئيس مجلس إدارة الرابطة الوطنية للاتحاد الوطني للأرز في روسيا، أنه توجد خطط لزيادة مساحة حقول الأرز إلى 275 ألف هكتار خلال السنوات الخمس المقبلة.


وأكدت الوزارة أنه بحلول عام 2030 من المخطط حصاد نحو 2 مليون طن من الأرز سنويا.


ويتم إنتاج ما يقرب من ثلثي الأرز في إقليم كراسنودار، حيث تم حصاد 829 ألف طن في عام 2024. يزرع الأرز أيضا في جمهورية داغستان ومقاطعة روستوف وجمهورية الشيشان وإقليم بريمورسكي.


في المجموع، تحتل محاصيل الأرز في روسيا حوالي 207 ألف هكتار من الأراضي.

 

RT

 
gnews

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