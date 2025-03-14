روسيا تسجيل أعلى مستوى للتضخم في أسعار السلع والخدمات خلال عامين

وذكرت الهيئة العامة الروسية للإحصاء في بيان صحفي، أن معدل التضخم في أسعار السلع والخدمات في روسيا لشهر شباط، بلغ 10.1% على أساس سنوي، مشيرة إلى أن التضخم الناتج عن الإنفاق الحكومي محصن نسبيًا من آثار ارتفاع أسعار الفائدة، وأن توقعات التضخم لعام 2025 قد يبلغ نحو 8%".
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