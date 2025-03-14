السبت 2025-03-15 12:41 ص
 




            

        








    

        

        

            روسيا تسجيل أعلى مستوى للتضخم في أسعار السلع والخدمات خلال عامين
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                روسيا تسجيل أعلى مستوى للتضخم في أسعار السلع والخدمات خلال عامين

            
                

                    روسيا 
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        11:52 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                   أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أعلى مستوى للتضخم في أسعار السلع والخدمات خلال عامين في البلاد، ليصل إلى أكثر من 10% خلال شهر شباط الماضي، متأثرًا بارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتقلبات الأسواق العالمية.
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وذكرت الهيئة العامة الروسية للإحصاء في بيان صحفي، أن معدل التضخم في أسعار السلع والخدمات في روسيا لشهر شباط، بلغ 10.1% على أساس سنوي، مشيرة إلى أن التضخم الناتج عن الإنفاق الحكومي محصن نسبيًا من آثار ارتفاع أسعار الفائدة، وأن توقعات التضخم لعام 2025 قد يبلغ نحو 8%".
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                وزارة التربية والتعليم
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
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                                غزة
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            الأغذية العالمي: لم نتمكن من نقل أي إمدادات إلى غزة منذ مطلع الشهر الحالي
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                روسيا تسجيل أعلى مستوى للتضخم في أسعار السلع والخدمات خلال عامين

                            
                    
                    

                        
                            أسواق ومال
                        
                        
                            روسيا تسجيل أعلى مستوى للتضخم في أسعار السلع والخدمات خلال عامين
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            أسواق ومال
                        
                        
                            ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                130 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى 

                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            130 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة بواسطة مسيرة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                الذهب
                            
                    
                    

                        
                            اقتصاد محلي
                        
                        
                            أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            

    


    
    

        

            

                
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