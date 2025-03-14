روسيا تسجيل أعلى مستوى للتضخم في أسعار السلع والخدمات خلال عامين

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أعلى مستوى للتضخم في أسعار السلع والخدمات خلال عامين في البلاد، ليصل إلى أكثر من 10% خلال شهر شباط الماضي، متأثرًا بارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتقلبات الأسواق العالمية.

اضافة اعلان