روسيا تشحن 3.5 طنا من الذهب إلى إيران

وبينت الجمارك الإيرانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الذهب الخام كان أهم سلعة تصديرية من روسيا إلى إيران في الشهور التسعة المذكورة بحجم 3.595 طن بقيمة 281 مليون دولار.
كذلك لفتت إلى أن منتج "الفلفل الحلو" تصدر قائمة المنتجات المصدرة من إيران إلى روسيا بزيادة كمية بنسبة 175%.
وذكرت الجمارك أن الصادرات غير النفطية الإيرانية إلى روسيا سجلت 1.056 مليون طن بقيمة 803 ملايين دولار بزيادة نسبتها 14% مقارنة بالفترة المقابلة من 2023.
كذلك أشارت إلى أن واردات إيران من السلع الروسية بلغت 1.491 مليون طن بقيمة 1.099 مليار دولار.
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