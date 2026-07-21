الثلاثاء 2026-07-21 07:59 م

روسيا تشرّع تداول العملات المشفرة

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 07:19 م
الوكيل الإخباري- أقر مجلس "الدوما" الروسي اليوم قانون "العملة الرقمية والحقوق الرقمية" الذي يضع الإطار التنظيمي الأساسي لتداول العملات المشفرة في روسيا.اضافة اعلان


ويعرّف القانون العملات المشفرة "أموالا" (أصول مالية)، ويخضع تنظيمها والإشراف عليها لسلطة البنك المركزي الروسي.
 
 


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