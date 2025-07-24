روسيا تعتزم فرض حظر شامل على تصدير البنزين

11:41 م

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الوكيل الإخباري- أكدت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، عن أنها تعتزم تشديد قيود تصدير البنزين خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار مساعيها للحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية الروسية. اضافة اعلان





وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي:" تقتصر القيود الحالية على جزء محدود من صادرات البنزين من قبل الموزعين، بينما لا تزال شركات النفط الروسية قادرة على تصدير الوقود، الحكومة تدرس فرض قيود شاملة على تصدير البنزين خلال الأيام المقبلة".

