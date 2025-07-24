روسيا تعتزم فرض حظر شامل على تصدير البنزين

وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي:" تقتصر القيود الحالية على جزء محدود من صادرات البنزين من قبل الموزعين، بينما لا تزال شركات النفط الروسية قادرة على تصدير الوقود، الحكومة تدرس فرض قيود شاملة على تصدير البنزين خلال الأيام المقبلة".
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