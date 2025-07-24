الجمعة 2025-07-25 01:11 ص
 

روسيا تعتزم فرض حظر شامل على تصدير البنزين

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 24-07-2025 11:41 م
الوكيل الإخباري-  أكدت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، عن أنها تعتزم تشديد قيود تصدير البنزين خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار مساعيها للحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية الروسية.اضافة اعلان


وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي:" تقتصر القيود الحالية على جزء محدود من صادرات البنزين من قبل الموزعين، بينما لا تزال شركات النفط الروسية قادرة على تصدير الوقود، الحكومة تدرس فرض قيود شاملة على تصدير البنزين خلال الأيام المقبلة".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي الولايات المتحدة تحث روسيا وأوكرانيا على مواصلة المفاوضات المباشرة

حماس: حريصون على استكمال المفاوضات

فلسطين حماس: حريصون على استكمال المفاوضات

جانب من اللقاء

عربي ودولي بالأحضان .. نتنياهو يلتقي طريف في أعقاب التوترات الأخيرة - صور

ل

أسواق ومال السلطات الفرنسية تخطط لزيادة عائدات السياحة إلى 100 مليار يورو بحلول عام 2030

تعبيرية

الطقس تحذيرات وتوجيهات من الأرصاد حول حالة الطقس غداً الجمعة

ا

فلسطين فقدان الاتصال بالسفينة "حنظلة" خلال توجهها لكسر الحصار عن غزة

ل

فلسطين الأونروا: سكان غزة ليسوا أمواتا ولا أحياء بل جثث متحركة

ل

أخبار محلية أوقاف الرصيفة تواصل فعالياتها التوعوية ضمن المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن



 
 



الأكثر مشاهدة