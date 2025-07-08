روسيا تفتح خطوطا جوية مباشرة مع السعودية.. فما أسعار التذاكر؟

وأوضحت دولغيخ أن هذا السعر يشمل التذكرة ذهابا وإيابا وأن الأسعار قد تختلف باختلاف المواسم وشركات الطيران، مشيرة إلى أن الناقلات التقليدية تقدم أسعارا أعلى، فيما قد تكون التذاكر لدى شركات الطيران منخفضة التكلفة أرخص.
وأضافت أن الطلب على هذه الرحلات سيكون مدفوعا بشكل رئيسي من رجال الأعمال والحجاج والسياح الذين يتطلعون إلى استكشاف وجهات جديدة.
ولفتت إلى أنه من غير المرجح أن تصبح السعودية وجهة سياحية جماهيرية لدى الروس في الوقت الراهن، خاصة فيما يتعلق بالسياحة الشاطئية مؤكدة أن الرحلات المباشرة ستلقى إقبالا في موسكو والمدن الكبرى ذات العلاقات التجارية مع الرياض والتي تقطنها نسبة لا بأس بها من المسلمين.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن مؤخرا أنه من المقرر إطلاق رحلات جوية مباشرة بين روسيا والسعودية في أكتوبر المقبل، بما يخدم تعزيز العلاقات الاقتصادية والإنسانية المستمر بين البلدين.
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