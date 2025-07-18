روسيا: حجم التجارة مع أوروبا قد يصل إلى مستوى صفر

08:50 م

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الوكيل الإخباري- قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، إن حجم التجارة المتناقص بين روسيا والاتحاد الأوروبي، قد يتراجع إلى مستوى "صفر"، بسبب العقوبات التي تفرضها دول الاتحاد على اقتصاد بلاده. اضافة اعلان





وأضاف غروشكو خلال مؤتمر صحفي: "إذا كان حجم تجارتنا مع الاتحاد الأوروبي في أفضل سنواته 417 مليار دولار، وذلك في عام 2013، ثم بلغ 60 مليار دولار في العام الماضي، فسيكون هذا العام، على ما أعتقد، في حدود 40 مليار دولار، ومن المحتمل جدًا أن يتراجع إلى الصفر، بسبب الاستمرار في فرض العقوبات الأوروبية على اقتصاد روسيا".



