روسيا: خفض سعر الفائدة الرئيسية لتصل إلى 14 بالمئة

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 14.00%، في عاشر خفض متتالٍ، ضمن مساعي السياسة النقدية لدعم النشاط الاقتصادي ومواصلة تخفيف تشديد الائتمان.

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