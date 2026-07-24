روسيا: خفض سعر الفائدة الرئيسية لتصل إلى 14 بالمئة

وقال البنك المركزي الروسي في بيان صحفي، إن قرار خفض الفائدة يستند إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية والتضخم، مؤكداً استمرار اتباع سياسة نقدية تراعي استقرار الأسعار، مع مراقبة المخاطر المؤثرة في الاقتصاد والأسواق المالية.
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