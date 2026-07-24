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روسيا: خفض سعر الفائدة الرئيسية لتصل إلى 14 بالمئة

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أرشيفية
 
الجمعة، 24-07-2026 09:12 م

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 14.00%، في عاشر خفض متتالٍ، ضمن مساعي السياسة النقدية لدعم النشاط الاقتصادي ومواصلة تخفيف تشديد الائتمان.

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وقال البنك المركزي الروسي في بيان صحفي، إن قرار خفض الفائدة يستند إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية والتضخم، مؤكداً استمرار اتباع سياسة نقدية تراعي استقرار الأسعار، مع مراقبة المخاطر المؤثرة في الاقتصاد والأسواق المالية.

 
 


gnews

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