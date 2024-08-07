روسيا.. قفزة في إيرادات الطاقة

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية أن إيرادات روسيا من النفط والغاز صعدت في الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري بنسبة 61.6% إلى 6.777 تريليون روبل (نحو 78 مليار دولار).



كذلك أشارت البيانات إلى أن إيرادات البلاد غير النفطية والغازية في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري صعدت بنسبة 25.5% إلى 12.970 تريليون روبل (نحو 149 مليار دولار).

RT