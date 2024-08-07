روسيا.. قفزة في إيرادات الطاقة

كذلك أشارت البيانات إلى أن إيرادات البلاد غير النفطية والغازية في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري صعدت بنسبة 25.5% إلى 12.970 تريليون روبل (نحو 149 مليار دولار).
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