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روسيا.. قفزة في إيرادات الطاقة

تعبيرية
تعبيرية




 

الأربعاء، 07-08-2024 01:36 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية أن إيرادات روسيا من النفط والغاز صعدت في الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري بنسبة 61.6% إلى 6.777 تريليون روبل (نحو 78 مليار دولار).


كذلك أشارت البيانات إلى أن إيرادات البلاد غير النفطية والغازية في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري صعدت بنسبة 25.5% إلى 12.970 تريليون روبل (نحو 149 مليار دولار).

 

RT

gnews

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