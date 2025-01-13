روسيا: نمو عوائد النفط والغاز 26%

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عوائد مبيعات النفط والغاز في الميزانية الاتحادية الروسية خلال العام الماضي، حيث سجلت نموا بنسبة 26 بالمئة، لتصل إلى 11.13 تريليون روبل، ما يعادل نحو 108.22 مليار دولار.

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