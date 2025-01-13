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روسيا: نمو عوائد النفط والغاز 26%

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 13-01-2025 11:07 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عوائد مبيعات النفط والغاز في الميزانية الاتحادية الروسية خلال العام الماضي، حيث سجلت نموا بنسبة 26 بالمئة، لتصل إلى 11.13 تريليون روبل، ما يعادل نحو 108.22 مليار دولار.

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وقالت وزارة المالية الروسية، في بيان، إن "عوائد النفط والغاز تمثل أكثر من ثلث إيرادات الخزينة العامة لروسيا، حيث تجاوزت 108.22 مليار دولار خلال العام الماضي بارتفاع وصل إلى نحو 26بالمئة".

 
gnews

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