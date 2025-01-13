روسيا: نمو عوائد النفط والغاز 26%

وقالت وزارة المالية الروسية، في بيان، إن "عوائد النفط والغاز تمثل أكثر من ثلث إيرادات الخزينة العامة لروسيا، حيث تجاوزت 108.22 مليار دولار خلال العام الماضي بارتفاع وصل إلى نحو 26بالمئة".
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