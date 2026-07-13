روسيا: 18% ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الاثنين، عن تسجيل ارتفاع بنحو 18 بالمئة في صادرات البلاد من الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي.

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