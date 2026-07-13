روسيا: 18% ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا

وقالت الطاقة الروسية في بيان:"بلغت مشتريات الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي من الغاز الروسي أكثر من 9.89 مليون طن خلال النصف الأول من العام الحالي، وعبر أنابيب الغاز ارتفع صادرات روسيا بنحو 5 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، روسيا ما زالت مورد موثوق للطاقة للأسواق الدولية وتسعى إلى توسيع حصتها السوقية خلال الأعوام المقبلة".
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