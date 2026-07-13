الإثنين 2026-07-13 11:50 م

روسيا: 18% ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا

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أرشيفية
 
الإثنين، 13-07-2026 11:38 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الاثنين، عن تسجيل ارتفاع بنحو 18 بالمئة في صادرات البلاد من الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي.

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وقالت الطاقة الروسية في بيان:"بلغت مشتريات الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي من الغاز الروسي أكثر من 9.89 مليون طن خلال النصف الأول من العام الحالي، وعبر أنابيب الغاز ارتفع صادرات روسيا بنحو 5 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، روسيا ما زالت مورد موثوق للطاقة للأسواق الدولية وتسعى إلى توسيع حصتها السوقية خلال الأعوام المقبلة".

 
 


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