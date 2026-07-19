الأحد 2026-07-19 10:56 م

روسيا: 44% من الشركات ستسجل تراجعا في الأرباح العام الحالي

ل
أرشيفية
 
الأحد، 19-07-2026 09:00 م

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الأحد، أن أكثر من 44 بالمئة من الشركات الروسية ستسجل تراجعا نسبيا في أرباحها خلال العام الحالي، بسبب ضغوط الأجور الناجمة عن نقص العمالة، وارتفاع تكاليف اللوجستيات وسلاسل التوريد.

اضافة اعلان


وقال المركزي الروسي، في بيان: "أظهرت نتائج المسح الذي أجراه البنك بأن أكثر من 44 بالمئة من الشركات الفيدرالية الروسية ستسجل تراجعا نسبيا في أرباحها، فيما ستسجل نحو 25 بالمئة فقط من الشركات نموا في أرباحها".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل جندي شمال العراق

ا

أخبار محلية بلدية عجلون تبحث تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي

ب

كأس العالم ترامب يتوقع بطل كأس العالم 2026

تعرف على ترتيب أفضل هدافي مونديال 2026 قبل النهائي

كأس العالم تعرف على ترتيب أفضل هدافي مونديال 2026 قبل النهائي

ب

ترند تباين آراء جماهير النشامى بعد تعيين بادو الزاكي

ميسي في مواجهة لامين جمال .. التشكيلتان الرسميتان لنهائي كأس العالم

كأس العالم ميسي في مواجهة لامين جمال .. التشكيلتان الرسميتان لنهائي كأس العالم

الصفدي وعبدالعاطي: إدانة للاعتداءات الإيرانية وتضامن مطلق مع دول الخليج

أخبار محلية الصفدي وعبدالعاطي: إدانة للاعتداءات الإيرانية وتضامن مطلق مع دول الخليج

ل

أسواق ومال روسيا: 44% من الشركات ستسجل تراجعا في الأرباح العام الحالي



 
 




الأكثر مشاهدة

 