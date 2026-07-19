روسيا: 44% من الشركات ستسجل تراجعا في الأرباح العام الحالي

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الأحد، أن أكثر من 44 بالمئة من الشركات الروسية ستسجل تراجعا نسبيا في أرباحها خلال العام الحالي، بسبب ضغوط الأجور الناجمة عن نقص العمالة، وارتفاع تكاليف اللوجستيات وسلاسل التوريد.

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