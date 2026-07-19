روسيا: 44% من الشركات ستسجل تراجعا في الأرباح العام الحالي

وقال المركزي الروسي، في بيان: "أظهرت نتائج المسح الذي أجراه البنك بأن أكثر من 44 بالمئة من الشركات الفيدرالية الروسية ستسجل تراجعا نسبيا في أرباحها، فيما ستسجل نحو 25 بالمئة فقط من الشركات نموا في أرباحها".
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