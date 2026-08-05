رويترز: صادرات النفط تستقر في يوليو لكنها أقل 40% عما قبل الحرب

وأسهمت مستويات التصدير المستقرة نسبيا في تهدئة المخاوف إزاء حدوث اضطراب أكثر حدة في الإمدادات، وعوضت الانخفاض في مخزونات النفط العالمية.
ومع ذلك، ظلت حركة مرور الناقلات عبر الممرات البحرية الرئيسية في الشرق الأوسط، مثل مضيقي هرمز وباب المندب، أقل بكثير من المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.
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