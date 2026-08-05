الأربعاء 2026-08-05 09:05 م

رويترز: صادرات النفط تستقر في يوليو لكنها أقل 40% عما قبل الحرب

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-08-2026 07:39 م
الوكيل الإخباري-   قالت وكالة رويترز إن بيانات شحن أظهرت أن صادرات دول الخليج من النفط الخام والمكثفات ظلت مستقرة إلى حد بعيد في يوليو/ تموز الماضي، لكنها ظلت أقل بنحو 40% من مستويات ما قبل الحرب، مع ظهور بوادر تباطؤ في النصف الثاني من الشهر بفعل اشتداد القتال في المنطقة مرة أخرى.اضافة اعلان


وأسهمت مستويات التصدير المستقرة نسبيا في تهدئة المخاوف إزاء حدوث اضطراب أكثر حدة في الإمدادات، وعوضت الانخفاض في مخزونات النفط العالمية.

ومع ذلك، ظلت حركة مرور الناقلات عبر الممرات البحرية الرئيسية في الشرق الأوسط، مثل مضيقي هرمز وباب المندب، أقل بكثير من المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.
 
 


gnews

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