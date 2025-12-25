رويترز: واشنطن تعتزم الإبقاء على حصار صادرات النفط الفنزويلي

وجاء في التقرير أن مسؤولا طلب عدم الكشف عن هويته قال إن "توجيه البيت الأبيض يقضي بأن تركز القوات الأمريكية بشكل شبه حصري على فرض حصار على النفط الفنزويلي خلال الشهرين المقبلين على الأقل".
وأضاف المسؤول "بينما لا تزال الخيارات العسكرية قائمة، فإن التركيز ينصب على استخدام الضغط الاقتصادي أولا من خلال فرض العقوبات على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للوصول إلى النتيجة التي يتطلع إليها البيت الأبيض".
ووفق التقديرات داخل البيت الأبيض، من المتوقع أن تواجه فنزويلا "كارثة اقتصادية" بحلول نهاية يناير، "ما لم تقدم تنازلات جدية للولايات المتحدة".
وكانت قوات خفر السواحل الأمريكية قد استولت مؤخرا على ناقلتي نفط في البحر الكاريبي، وحاولت يوم الأحد الماضي ملاحقة سفينة ثالثة يُعتقد أنها جزء مما يُعرف بـ"الأسطول الخفي"، الذي تستخدمه فنزويلا للالتفاف على العقوبات الدولية، وفق تقارير إعلامية.
