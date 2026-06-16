زيادة الناتج الصناعي بالصين 5.4% خلال الأشهر الخمسة الأولى

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة في الصين ازداد بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

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