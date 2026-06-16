زيادة الناتج الصناعي بالصين 5.4% خلال الأشهر الخمسة الأولى

وأضافت البيانات التي نقلتها وكالة (شينخوا)، أن الناتج الصناعي، نما بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي في شهر أيار الماضي وحده، بينما ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة بالشهر الأسبق.
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يقترب من أدنى مستوى في 10 أيام ولا متنفس للين رغم رفع الفائدة
-
دولة ترفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 31 عاما
-
تعرف على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء
-
ارتفاع أسعار النفط عالمياً رغم مؤشرات التهدئة بين واشنطن وطهران
-
تراجع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بأميركا لأدنى مستوى منذ 1983
-
لماذا تتفاعل الأسواق بشكل أكبر من البيانات نفسها
-
انخفاض حاد في أسعار النفط عالمياً مع بوادر تهدئة إقليمية
-
أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها عالمياً منذ أشهر بعد اتفاق تاريخي