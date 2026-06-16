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زيادة الناتج الصناعي بالصين 5.4% خلال الأشهر الخمسة الأولى

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الصين
 
الثلاثاء، 16-06-2026 10:28 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة في الصين ازداد بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

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وأضافت البيانات التي نقلتها وكالة (شينخوا)، أن الناتج الصناعي، نما بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي في شهر أيار الماضي وحده، بينما ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة بالشهر الأسبق.

 
 


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