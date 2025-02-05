الأربعاء 2025-02-05 08:28 ص
 

زيادة صادرات المنتجات الصناعية من موسكو إلى إفريقيا

ت
تعبيرية
الأربعاء، 05-02-2025 08:20 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت صادرات المنشآت الصناعية في العاصمة الروسية موسكو من المنتجات إلى البلدان الإفريقية.

وبلغت نسبة الزيادة في الإمدادات 20.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023.

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وأظهرت شركات الأدوية وتصنيع الأدوات والصناعات الخفيفة أكبر معدلات النمو.

 

وقد زاد حجم إمدادات منتجات صناعة الأدوات إلى البلدان الإفريقية بنسبة 16%.


كما ارتفعت صادرات المعدات الصيدلانية والطبية بنسبة 18%، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة إمدادات الأدوية والكواشف التشخيصية وأجهزة طب الأسنان ومعدات الجهاز التنفسي العلاجية.


في المقابل، شهدت إمدادات شركات الصناعات الخفيفة زيادة تصل إلى خمسة أضعاف.

 

RT

 
gnews

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