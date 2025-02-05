زيادة صادرات المنتجات الصناعية من موسكو إلى إفريقيا

وبلغت نسبة الزيادة في الإمدادات 20.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023.
وأظهرت شركات الأدوية وتصنيع الأدوات والصناعات الخفيفة أكبر معدلات النمو.
كما ارتفعت صادرات المعدات الصيدلانية والطبية بنسبة 18%، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة إمدادات الأدوية والكواشف التشخيصية وأجهزة طب الأسنان ومعدات الجهاز التنفسي العلاجية.
في المقابل، شهدت إمدادات شركات الصناعات الخفيفة زيادة تصل إلى خمسة أضعاف.
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