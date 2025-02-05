زيادة صادرات المنتجات الصناعية من موسكو إلى إفريقيا

الوكيل الإخباري- ارتفعت صادرات المنشآت الصناعية في العاصمة الروسية موسكو من المنتجات إلى البلدان الإفريقية.



وبلغت نسبة الزيادة في الإمدادات 20.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023.

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وأظهرت شركات الأدوية وتصنيع الأدوات والصناعات الخفيفة أكبر معدلات النمو.

وقد زاد حجم إمدادات منتجات صناعة الأدوات إلى البلدان الإفريقية بنسبة 16%.



كما ارتفعت صادرات المعدات الصيدلانية والطبية بنسبة 18%، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة إمدادات الأدوية والكواشف التشخيصية وأجهزة طب الأسنان ومعدات الجهاز التنفسي العلاجية.



في المقابل، شهدت إمدادات شركات الصناعات الخفيفة زيادة تصل إلى خمسة أضعاف.