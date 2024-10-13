زيادة غير مسبوقة في صادرات مصر الزراعية

وكشف التقرير أن قيمة الصادرات سجلت 4.3 مليار دولار بزيادة 430 مليون دولار، مقابل 3.8 مليار دولار الموسم الماضي بنسبة زيادة 11% .
وأضاف التقرير أن أهم التكتلات تصدرتها الدول العربية بكمية 2.7 مليون طن بواقع 1.6 مليار دولار.
وأوضح أن الكتلة الأوربية استقبلت 1.6 مليون طن بقيمة مليار و100 ألف دولار.
وذكر التقرير أن الكتلة الثالثة خارج الاتحاد الأوروبي تسلمت 1.3 مليون طن بقيمة 991 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى أن كتلة أمريكا وأستراليا تسلمت 131 ألف طن بقيمة 148 مليون دولار، وأفريقيا 126 ألف طن بقيمة 81 مليون دولار، ودول آسيا 444 ألف طن بقيمة 429 ملايين دولار.
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